Tripwire Interactive hat heute eine ganze Ladung an neuen Infos zum kommenden Killing Floor 2 parat. Allen voran steht natürlich der offene Betatest in den Startlöchern.

Die Open Beta zum Horror-Multiplayer-Shooter steht unmittelbar und wird am morgigen Freitag um 18:00 Uhr durchstarten; Anmeldungen sind hier möglich. Diese soll euch einen Vorgeschmack auf den am 18. November in der Vollversion erscheinenden Titel geben. Die Testphase läuft dann bis zum Sonntag und bietet euch folgende Inhalte:

Zwei Multiplayer-Modi – Survival und Versus Survival

Drei Karten – Burning Paris, Biotics Lab, Evac Point

Eine Offline-Trainingsmission

Neun Fertigkeiten-Klassen

14 Charaktere

Weiterhin hat Tripwire nun die bei uns bereits vorgestellten Features auf der PS4 Pro noch einmal offiziell wie folgt zusammengefasst:

Optimiertes 1800p-Rendering für 4K-Fernseher (3200x1800)

Supersampling und höhere FPS für HD-Fernseher

Erhöhte Auflösung für "Ultra-Texturen"

Einen neuen 4K-Trailer zur PS4-Pro-Version und deren Qualität könnt ihr euch im Folgenden via YouTube ansehen.