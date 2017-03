Das Wochenende steht an und ihr habt nichts zum Spielen? Dann schaut euch kostenlos Killing Floor 2 an.

Der First-Person-Shooter ist in den nächsten Tagen via Steam für euch erhältlich. Ihr könnt ihn im vollen Umfang spielen. Einschränkungen gibt es nicht. Die Aktion endet am Sonntagabend. Bis zum 27. März wird Killing Floor 2 außerdem vergünstigt zum Kauf angeboten. Der Rabatt beträgt 50 Prozent. Demnach kostet das Spiel aktuell 13,49 Euro.

Killing Floor 2 wurde am 18. November 2016 für den PC und die PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Am Mittwoch wurde der neue DLC mit dem Namen "The Descent Content Pack" veröffentlicht.