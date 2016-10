Die ZEDs fallen auch über Deutschland in voller Härte her! Wie Deep Silver heute bekannt gab, erscheint der Multiplayer-Shooter Killing Floor 2 am 18. November komplett ungeschnitten und exklusiv für PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro im Einzelhandel.

Die USK hat den Horror-Shooter Killing Floor 2 ab 18 Jahren freigegeben. Somit entspricht die deutsche Version inhaltlich der internationalen Fassung. Die Entscheidung fiel nach Appellation eines Bundeslandes erst in der dritten Instanz einstimmig von dem zuständigen Gremium. Den schnellen Koop- und Versus-Gefechten steht damit nichts mehr im Wege.

Überall in Europa wüten Horden von Mutanten. Die Zivilisation ist im Chaos versunken, es gibt keine Kommunikationsmöglichkeiten mehr, Regierungen sind zusammengebrochen und Militärkräfte wurden ausgelöscht. Die verbliebene Bevölkerung kämpft ums nackte Überleben.