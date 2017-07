Der First-Person-Shooter Killing Floor 2 ist bereits seit geraumer Zeit für PC und PS4 erhältlich; nun haben die Mannen von Tripwire Interactive auch eine Xbox-One-Umsetzung bestätigt.

Per Pressemeldung teilten die Entwickler zusammen mit Publisher Deep Silver nun mit, dass der Survival-Shooter Killing Floor 2 nun auch für Microsofts Xbox One sowie die kommende Xbox One X umgesetzt wird. Das Spiel wird bereits ab dem 29. August 2017 für die Heimkonsole erhältlich sein. Sobald die Xbox One X im November erscheint, werden auf der leistungsstärkeren Plattform eine Auflösung von bis zu 4K, detailliertere Texturen und eine verbesserte Schattendarstellung unterstützt.

Die Xbox-One-Version wird 39,99 Euro kosten und neben der Vollversion des Basisspiels auch alle bisherigen DLC-Inhalte ("The Tropical Bash", "The Descent" und "The Summer Sideshow") beinhalten. Zudem gibt es auch zeitexklusive Inhalte auf diesen Plattformen.

So greift der "Survival Perk" unter anderem auf flüssiges Nitrogen zurück oder friert seine Gegner mithilfe des "Freezethrowers" ein, um sie danach in Stücke zu zerschmettern. Damit das eisige Treiben auch richtig cool wirkt, stehen acht unterschiedliche Skins für die neue Waffe zur Verfügung. Des Weiteren umfasst das Paket fünf verschiedene Skins der Uniform "Wasteland Armor".