Darum schaft man auf der Xbox One X kein echtes 4K

Entwickler Tripwire Interactive hat den Shooter Killing Floor 2 unlängst auch für die Xbox One sowie die leistungsstärkere Xbox One X angekündigt. Wie wird sich der Titel auf der bislang opulentesten Konsole aber schlagen?

Der Entwickler hat bereits bestätigt, dass Killing Floor 2 in verbesserter Form auch für die Xbox One X optimiert wird, doch wie sieht diese Optimierung nun konkret aus? Höhere auflösende Texture, höhere sichtbare Distanzen und 4K-Support sollen es sein, allerdings liegt gerade beim letzten Punkt etwas der Hund begraben.

Zwar ist die Xbox One X grundsätzlich auf echtes 4K-Gaming ausgelegt, natives 4K wird aber bei Killing Floor 2 nicht erreicht werden, wie Dave Elder, seines Zeichens Senior Graphics Programmer, nun einräumte. Zwar betont er, dass die Xbox One X eine sehr flüssige und auch einfach zu programmierende Plattform sei, 4K werde man aber nicht erreichen.

Die Umsetzung von Killing Floor 2, die lediglich vier Stunden Zeitaufwand benötigte, um sie von der Xbox One auch auf der Xbox One X zum Laufen zu bringen, wird stattdessen auf eine native Auflösung von 1800p kommen. Man habe mit echten 4K-Renederung experimentiert, aber der Einbruch der Framerate sei selbst auf der Xbox One X dafür einfach zu große gewesen. 1800p stelle hingegen die optimale Balance zwischen visueller Qualität und Performance dar.