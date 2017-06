Nach Xbox One und Windows 10 wird Killer Instinct bald auch auf Steam erscheinen.

Alex Jebailey, Gründer des Turnier-Ausrichters CEO Gaming, kündigte im Namen der Killer-Instinct-Entwickler an, dass ihr Prügelspiel später in diesem Jahr auch über Steam für PC erhältlich sein wird. Bisher war entweder eine Xbox One oder ein PC mit Windows 10 nötig.

Weitere Einzelheiten sollen folgen, gaben die Macher über den offiziellen Twitter-Account ihrerseits bekannt.