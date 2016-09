Wie angekündigt wurde nun im September die Definitive Edition des Prügelspiels Killer Instinct veröffentlicht. Daher geht nun auch eine neue DLC-Kampagne an den Start.

Die Definitive Edition des Titels ist eine Retail-Version, welche die Inhalte aus den drei bereits veröffentlichten Seasons in digitaler Form vereint. Daher dürft ihr euch auf 26 Kämpfer, 20 Tages und zudem auch über diverse Boni freuen.

So gibt es eine kostenfreie Kampagne, in der ihr schlussendlich Gargos bezwingen müsst. Dieser Modus ist kostenfrei für alle Spieler von Killer Instinct, ihr müsst die Definitive Edition also nich zwangsläufig erwerben. Auch digitale Käufer können die Shadow-Lord-DLC-Kampagne beziehen. Diese ist teambasiert und lässt euch auch Loot und Guardians sammeln.

Community Manager Rukari Austin ist überzeugt, dass man mit der Kampagne einen "komplett einzigartigen" Inhalt geschaffen hat, der Killer Instinct von anderen Kampfspielen unterscheidet.