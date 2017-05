Warframe-Macher kündigen neuen Shooter an

Die Mannen von Digital Extremes sind gegenwärtig ja mit dem Free-to-Play-Shooter Warframe gut am Markt unterwegs. Mit Keystone hat man nun aber trotzdem das nächste Projekt offiziell angekündigt.

Der kanadische Entwickler und Publisher baut auf dem Erfolg von Warframe weiter auf und hat nun ein zweites internes Entwicklerteam formiert. Dieses werkelt an einem neuen Spielkonzept, das im neuen First-Person-Shooter Keystone aufgehen soll. Ziel der Entwicklung ist eine "qualitativ hochwertige Free-to-Play-Spielerfahrung", die Hand in Hand mit der Community entstehen soll.

Der FPS-Titel bekommt außerdem auch ein Kartenspiel-Strategie-Element spendiert. Erste Eindrücke können in einer geschlossenen Alpha-Testphase gesammelt werden, die bereits im Laufe der Woche starten soll. Anmeldungen für diese Testphase sind über die offizielle Webseite www.playkeystone.com möglich.

Keystone orientiert sich mit seinem Erscheinungsbild an der 1970er Retro-Pulp-Ära und nimmt euch mit auf eine Reise durch ein Multiversum. Diese beginnt auf dem Startfeld eines mystischen Brettspiels. Über verschiedenartige Kartendecks könnt ihr euch während eurer Matches praktische Vorteile, Mächte und fürchterliche Waffen erspielen. Mit Timing und Einfallsreichtum gewinnt ihr über angepasste Decks im Kampfgeschehen die Oberhand und koppelt strategisch eure Karten mit den Decks der Teamkollegen.

Die Teilnehmer der ersten Welle werden am Donnerstag, den 25. Mai benachrichtigt, sich für den Download und die erste Closed-Alpha-Session bereitzumachen, welche am Freitag, den 26. Mai startet und am Montag, den 29. Mai endet.