H1Z1 gehört ja mittlerweile auch der Battle-Royale-Riege an, doch ursprünglich war das Survival-Spiel anderweitig gestartet. Dieses Spielerlebnis wurde später zu Just Survive umbenannt und jetzt wurde auch das zukünftige Schicksal besiegelt.

Vor rund einem Jahr wurde der Relaunch von H1Z1 via Steam Early Access eingeleitet. Entwickler Daybreak Games sprang dabei auf den Battle-Royale-Zug auf und machte die ursprüngliche Ausrichtung als Survival-Spiel zum Spin-Off Just Survive. Dieser Titel wird zukünftig aber nicht mehr weiter erfolgt.

Zum Ende des Oktobers 2018 wird Daybreak Games Just Survive nun endgültig einstellen, wie man nun bekannt gegeben hat. Ab dem 24. Oktober um 20:00 Uhr deutscher Zeit werden die Server des Survival-MMOs vom Netz genommen; alle Steam-Käufe und Ingame-Transaktionen wurden daher bereits deaktiviert und sind fortan nicht mehr möglich.

In einem Statement betonte man, dass das eine schwierige Entscheidung gewesen sei, allerdings ließen die aktuellen Spielerzahlen keine andere Option zu.

Just Survive versetzte als ursprüngliches H1Z1 die Spieler in eine große Open-World-Karte voller Zombies. Dort mussten die Spieler um ihr Überleben und auch Ressourcen kämpfen - sowohl gegen Untote als auch gegen andere Spieler. Nach dem Early-Access-Launch im Januar 2015 bekam H1Z1 dann einen zweiten Modus, einen Battle-Royale-Ableger, bei dem auch Brendan "PlayerUnknown" Greene behilflich war. 2016 wurden die beiden Modi dann in zwei eigenständige Titel aufgesplittet.

Bis jetzt lief der Originalmodus unter H1Z1: Just Survive weiter, im Oktober ist nun Schluss. Übrig bleibt am Ende lediglich H1Z1: King of the Kill aka der Battle-Royale-Modus, der zuletzt auch auf der PS4 startete und dort durchaus erfolgreich war.