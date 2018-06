Nach der Vorstellung zu Beginn der eigenen E3-Pressekonferenz hat Ubisoft weitere Details zum neuen Just Dance 2019 bekannt gegeben. So steht der konkrete Release-Termin ebenso fest wie die ersten enthaltenen Tracks.

Auch in diesem Jahr wird Ubisoft wieder ein neues Just Dance herausbringen. Just Dance 2019 soll für die Plattformen Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360 und PS4 ab dem 25. Oktober 2018 zu haben sein.

Der neue Serienableger wartet mit 40 frischen Songs auf die Tanzbegeisterten unter euch. Mit dabei werden Chartstürmer wie "Finesse" von Bruno Mars feat. Cardi B oder auch K-Pop-Klassiker wie "Bang Bang Bang" von BIGBANG sein. Auch der Dance-on-Demand-Streaming-Dienst Just Dance Unlimited mit zahlreichen weiteren Songs ist wieder vertreten. Käufer des 2019er-Teils erhalten eine einmonatige Mitgliedschaft zum Ausprobieren spendiert – so erhaltet ihr Zugriff auf über 400 weitere Songs.

Die ersten bestätigten Songs des neuen Teils im Überblick:

Finesse (Remix) – Bruno Mars Ft. Cardi B

Bum Bum Tam Tam – MC Fioti, Future, J Balvin, Stefflon Don, Juan Magan

Bang Bang Bang – BIGBANG

Mad Love – Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G

Shaky Shaky – Daddy Yankee

Dame Tu Cosita – El Chombo ft. Cutty Ranks

OMG – Arash Ft. Snoop Dogg

Mi Mi Mi – Hit The Electro Beat

Mama Mia – Mayra Verónica

Narco – Blasterjaxx & Timmy Trumpet

Fire – LLP Ft. Mike Diamondz

Weitere Songs werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.