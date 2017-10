Just Dance 2018

Jahr für Jahr veröffentlicht Ubisoft einen neuen Teil seiner Tanzspiel-Reihe Just Dance und hat damit großen Erfolg. Nun steht Just Dance 2018 ins Haus und ihr könnt den neuen Ableger vorab kostenlos ausprobieren.

Wer sich noch nicht sicher ist, ob er sich auch in diesem Jahr wieder das neue Just Dance zulegen möchte, der kann Just Dance 2018 ab sofort im Rahmen einer kostenlosen Demo-Version ausprobieren. Das hat der französische Entwickler und Publisher Ubisoft nun bestätigt.

Die spielbare Probierversion steht auf den Plattformen PS4, Xbox One, Switch und Wii U über die jeweiligen digitalen Bezugskanäle zum Download bereit. Enthalten ist der Song "24K" von Bruno Mars, zu dem ihr vorab schon einmal Probe tanzen könnt.

Die Vollversion des Spiels mit zahlreichen weiteren Tracks erscheint noch im weiteren Verlauf des Oktobers. Am 26. Oktober 2017 soll es soweit sein; dann werden nicht nur die Demo-Plattformen, sondern darüber hinaus auch noch die PS3, die Xbox 360 und sogar die betagte Wii bedient.