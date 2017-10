Kurz vor dem Release des neuen Just Dance 2018 hat Ubisoft nun Nägel mit Köpfen gemacht und die komplette Tracklist des Tanzspiels bekannt gegeben. Wir verraten euch, auf welche Songs ihr euch freuen dürft.

Wollt ihr vor dem Kauf von Just Dance 2018 wissen, zu welchen Songs ihr eigentlich abtanzen dürft? Dann kann euch nun geholfen werden, denn Ubisoft hat nun die komplette Tracklist des diesjährigen Serienablegers bekannt gegeben.

Folgende Songs sind demnach an Bord:

All You Gotta Do – The Just Dance Band

24K Magic – Bruno Mars

Another One Bites The Dust – Queen

Automaton – Jamiroquai

Bad Liar – Selena Gomez

Beep Beep I’m A Sheep – LilDeuceDeuce ft. Black Gryph0n & TomSka

Blow Your Mind (Mwah) – Dua Lipa

Blue (Da Ba Dee) – Hit the Electro Beat

Boom Boom – Iggy Azalea ft. Zedd

Bubble Pop! – HyunA

Carmen (ouverture) – Just Dance Orchestra

Chantaje – Shakira Ft. Maluma

Daddy Cool – Groove Century

Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee

Dharma – Headhunterz & KSHMR

Diggy – Spencer Ludwig

Fight Club – Lights

Footloose – Top Culture

Got That – Gigi Rowe

How Far I’ll Go – Disney’s Moana

In The Hall Of The Pixel King – Dancing Bros

Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini – The Sunlight Shakers

Instruction – Jax Jones ft. Demi Lovato & Stefflon Don

John Wayne – Lady Gaga

Keep On Moving – Michelle Delamor

Kissing Strangers – DNCE ft. Nicki Minaj

Love Ward – Hatsune Miku

Make it Jingle – Big Freedia

Naughty Girl – Beyoncé

New Face – PSY

Risky Business – Jorge Blanco

Rockabye – Clean Bandit Ft. Sean Paul & Anne-Marie

Sayonara – Wanko Ni Mero Mero

Shape of You – Ed Sheeran

Side To Side – Ariana Grande Ft. Nicki Minaj

Slumber Party – Britney Spears ft. Tinashe

Swish Swish – Katy Perry ft. Nicki Minaj

The Way I Are (Dance With Somebody) – Bebe Rexha Ft. Lil Wayne

Tumbum – Yemi Alade

Waka Waka (This Time For Africa) – Shakira

Daneben soll es auf der Switch noch zusätzliche Tracks geben, die für die HD-Rumble-Technologie erstellt wurden. Auch für einen Kids-Modus wird es extra Songs geben.

Just Dance 2018 erscheint am 27. Oktober 2017 für Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360, PS4 und PS3.