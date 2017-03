Pünktlich zum heutigen Verkaufsstart der Nintendo Switch bittet euch Ubisoft mit Just Dance 2017 zum Tanz, das Partyspiel ist einer der Launchtitel. Passend dazu gibt's auch noch eine kleine Überraschung.

Exklusiv für Besitzer der Nintendo Switch kann der Dance-Track "How Deep Is Your Love" von Calvin Harris & Disciples über den Abo-basierten Streaming-Dienst Just Dance Unlimited abgerufen werden.

Zu diesem Zweck erhaltet ihr einen dreimonatigen, kostenlosen Zugang zu Just Dance Unlimited, das die 40 mitgelieferten Titel um einen Katalog von mehr als 200 Songs und zusätzliche exklusive Features erweitert. Nach der Testphase kann der Service gegen Gebühr weitergenutzt werden, die Preise rangieren dabei zwischen 3,99 Euro für 24 Stunden und 29,99 Euro für ein Jahr.