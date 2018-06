Just Cause 4

Nachdem Just Cause 4 durch eine frühzeitige Veröffentlichung eines Werbebanners bei Steam bereits geleakt wurde, ist nun vor der Vorstellung auf der E3 auch noch erstes Bildmaterial im Netz aufgetaucht.

Offiziell bestätigt + Release-Termin (10.06.2018 - 23:28 Uhr)

Im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz kündigte Square Enix Just Cause 4 nach den Leaks nun offiziell an. Neben einem Trailer präsentierte man auch direkt den Release-Termin: Am 04. Dezember 2018 ist es bereits soweit!

Leak: Neun erste Screenshots aufgetaucht! (10.06.2018 - 16:18 Uhr)

Square Enix hält hält am morgigen Montagabend um 19:00 Uhr seine E3-Pressekonferenz ab und wird dann erwartungsgemäß auch Just Cause 4 von den Avalanche Studios ankündigen. Noch bevor der Titel offiziell bestätigt ist, sind nun neun erste Screenshots im Netz aufgetaucht, die ihr euch anbei ansehen könnt.