Just Cause 4

Nachdem Just Cause 4 durch eine frühzeitige Veröffentlichung eines Werbebanners bei Steam bereits geleakt wurde, ist vor der Vorstellung auf der E3 auch erstes Bildmaterial im Netz aufgetaucht.

Offiziell bestätigt, Editionen, Infos + Release-Termin (10.06.2018 - 23:28 Uhr)

Im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz kündigte Square Enix Just Cause 4 nach den Leaks offiziell an. Neben einem Trailer präsentierte man auch direkt den Release-Termin: Am 04. Dezember 2018 ist es soweit.

Just Cause 4 - E3 2018 Announcement Trailer Nach vielen Leaks ist Just Cause 4 nun auch offiziell per actiongeladenem Trailer bestätigt worden.

Der neue Teil spielt in einer fiktiven südamerikanischen Welt namens Solis und betont wie aus der Reihe bekannt wieder die Zerstörungswut und die Spielphysik, die auf ein neues Niveau gehoben werden soll. Durch die Einführung von Tornados und anderen extremen Wetterereignissen soll es zudem ein neues Spielelement geben.

Außerdem erwarten euch vier unterschiedliche Regionen: Regenwald, Grasland, Alpen und Wüste. Jede dieser Zonen bietet - dank der Apex Engine - ein ganz eigenes, vollständig simuliertes Wettersystem und ihr werdet auf eurer Reise durch diese vielfältige Welt neue Abenteuer erleben. Ansonsten hat Protagonist Rico Rodriguez auch wieder seine drei Markenzeichen im Gepäck: Fallschirm, Wingsuit und Grapple Hook.

Der Release erfolgt als Standard, Digital Deluxe und Gold Edition. Die Digital Deluxe Edition beinhaltet spezielle Waffen der Schwarzen Hand, den Mikro-Tarnjet und den Wingsuit-Prototypen. Die Gold Edition beinhaltet den hiermit bestätigten Expansion Pass, das "Golden Gear Pack" und alle Digital-Deluxe-Inhalte. Käufer einer Sonder-Edition erhalten zudem garantierten Vorabzugriff auf das Spiel vor dem Release. Bei Einzelhändler soll es außerdem noch Vorbesteller-Boni geben.

Just Cause 4 - E3 2018 Welcome to Just Cause 4 BTS Trailer Das Video gewährt euch einen tieferen Einblick in das neue Open-World-Actionspiel Just Cause 4.

Leak: Neun erste Screenshots aufgetaucht! (10.06.2018 - 16:18 Uhr)

Square Enix hält hält am morgigen Montagabend um 19:00 Uhr seine E3-Pressekonferenz ab und wird dann auch Just Cause 4 von den Avalanche Studios ankündigen. Noch bevor der Titel offiziell bestätigt ist, sind neun erste Screenshots im Netz aufgetaucht, die ihr euch anbei ansehen könnt.