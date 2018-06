Just Cause 4

Nachdem Just Cause 4 durch eine frühzeitige Veröffentlichung eines Werbebanners bei Steam bereits geleakt wurde, ist nun vor der Vorstellung auf der E3 auch noch erstes Bildmaterial im Netz aufgetaucht.

Square Enix hält hält am morgigen Montagabend um 19:00 Uhr seine E3-Pressekonferenz ab und wird dann erwartungsgemäß auch Just Cause 4 von den Avalanche Studios ankündigen. Noch bevor der Titel offiziell bestätigt ist, sind nun neun erste Screenshots im Netz aufgetaucht, die ihr euch anbei ansehen könnt.