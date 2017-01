Just Cause 3

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit Just Cause 3 online zu zocken. Nachdem es im Dezember bereits in Beta-Version der Mod gab, wurde nun die Vollversion veröffentlicht.

Obwohl die Avalanche Studios keinen Mehrspielermodus für Just Cause 3 geplant haben, könnt ihr den Titel auf dem PC ab sofort mit anderen Spielern zocken. Denn die Entwickler von Nanos haben nun einen Mehrspieler-Modus für den Open-World-Kracher aus dem Jahr 2015 veröffentlicht.

Mit JC3:MP, so der Name der Mod, könnt ihr mit hunderten Spielern zusammen kooperativ oder kompetitiv zocken. Dabei sollen Spielmodi wie Wettrennen oder Deathmatch für mehr Spielspaß sorgen. Nachdem es im Dezember eine Beta-Fassung der Modifikation gab, könnt ihr euch nun die fertige Version herunterladen. In Zukunft soll die Mod, die ihr bisher nur auf der offiziellen Seite findet, auch via Steam erhältlich sein.