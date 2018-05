So lässt es sich am Wochenende kostenlos zocken

Just Cause 3

Das aktuelle Open-World-Abenteuer der Actionreihe ist Just Cause 3. Schon seit Dezember 2015 erhältlich, lässt sich das gute Stück nun am Wochenende kostenlos zocken. Wir verraten euch, wie das funktioniert.

Mitglieder bei Xbox Live Gold können sich auf eine weitere Aktion freuen. Am kommenden Wochenende lässt sich das Open-World-Action-Epos Just Cause 3 kostenlos auf der Xbox One zocken.

Die Aktion beginnt bereits am Donnerstag, den 03. Mai 2018. Ab diesem Tag werden Gold-Mitglieder dazu eingeladen, die Abenteuer von Rico Rodriguez mitzuerleben. Dabei gilt es eine Spielwelt mit satten 400 Quadratkilometer zu erkunden, voll mit Waffen, Sprengstoffen und mehr.

Um das Spiel während der neuen "Free Play Days" zu zocken, müsst ihr dieses schlicht im Microsoft Store via Xbox Dashboard suchen. Wer kein Gold-Mitglied ist, kann sich den Titel auch kostengünstig sichern, denn die Vollversion ist um 80 Prozent im Preis reduziert. Auch die Erweiterung des "Land, Sea & Air Expansion Pass" ist um 75 Prozent im Preis gesenkt. Die Free-Play-Aktion läuft indes bis Montag, den 07. Mai um 08:59 Uhr.