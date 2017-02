Just Cause 3

Das Action-Spiel Just Cause 3 von Avalanche Studios erhält eine Gold Edition für PlayStation 4 und Xbonx One. Neben den konkreten Inhalten der Sonderfassung des Open-World-Titels wurde auch der Release-Termin bekannt gegeben.

Fast eineinhalb Jahre nach der erstmaligen Veröffentlichung am 1. Dezember 2015 erhält Just Cause 3 eine Gold Edition. Die Komplettfassung des Action-Spiels wurde über den offiziellen Twitter-Account der Open-World-Reihe für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt und soll bereits am 7. April 2017 in Europa erscheinen.

Neben dem Hauptspiel enthält die Gold Edition alle bisher erschienenen Zusatzinhalte. Konkret heißt es, dass neben Just Cause 3 selbst der Expansion Pass sowie alle Waffen und Fahrzeuge enthalten sein werden. Genannt werden die drei Download Contents Sky Fortress, Mech Land Assault und Bavarium Sea Heist. Zusätzlich sind das Weaponized Vehicle und das Explosive Weapon Pack enthalten. Ergänzt wird die Gold Edition durch den Reaper Missle Mech und das Kousava Gewehr.

Eine PC-Version der Just Cause 3 Gold Edition wird in dem Ankündigungs-Tweet nicht genannt. Erst Anfang des Jahres erweiterten Modder Just Cause 3 um einen Mehrspieler-Modus. Das Action-Adventure ist in der urpsprünglichen Fassung ein reiner Einzelspieler-Titel.

Just Cause 3 Gold Edition PS4 & Xbox One: Game, Expansion Pass + all weapon and vehicle DLC coming to disc in Europe/PAL April 7th pic.twitter.com/a2MU0SQs5A — Just Cause (@justcause) 15. Februar 2017