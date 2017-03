Just Cause - Der Film

Die Besetzung der Hauptrolle für den kommenden Film zu Just Cause wurde bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um einen bekannten Schauspieler aus der Serie "Game of Thrones".

Der Schauspieler Jason Momoa, bekannt aus "Game of Thrones" und als Aquaman aus dem kommenden Film zu "Justice League", spielt die Hauptrolle in der cineastischen Umsetzung von Just Cause. Momoa schlüpft damit in die Rolle von Protagonist Rico Rodriguez. Details zur Geschichte gibt es derzeit noch nicht. Das Skript wird von John Collee ("Master and Commander: The Far Side of the World") geschrieben.

2015 erklärte der Producer Adrian Askarieh, dass der Film von Just Cause 3 inspiriert wurde. Ein Veröffentlichungsdatum und weitere Besetzungen stehen ebenfalls noch aus. Wir halten euch auf dem Laufenden.