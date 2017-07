Just Cause 3

Dank einer Modifikation erhält auch Just Cause 3 - wie schon der Vorgänger Just Cause 2 zuvor - einen Multiplayer-Modus aus Community-Kreisen. Die fertige Fassung der Modifikation wurde nun datiert.

Bereits seit Dezember vergangenen Jahres gibt es eine Beta-Version der Multiplayer-Mod zu Just Cause 3, nachdem die offiziell veröffentlichte Vollversion ihren Fokus wieder auf den Singleplayer-Part legte. Jetzt hat das Warten ein Ende und auch die fertige Fassung der Modifikation steht in den Startlöchern.

Nanos GbR, das für die Entwicklung der Mod verantwortliche Team, haben nun den Release-Termin feierlich verkündet. Die Vollversion der Modifikation wird das Beta-Stadium demnach in der kommenden Woche am 20. Juli 2017 verlassen. Der Download ist weiterhin kostenfrei via Steam möglich.