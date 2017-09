Stellenausschreibungen können Auskunft über mögliche Entwicklungen in der Videospielwelt geben. So sucht zum Beispiel der Just-Cause-Entwickler Avalanche Studios aktuell nach neuen Mitarbeitern für ein Next-Gen-Projekt.

Zwei Stellenausschreibungen sind auf der Website der Avalanche Studios aufgetaucht. Gesucht werden ein Senior Multiplayer Programmer sowie ein Technical Director im Bereich Multiplayer. Die Entwickler sollen an einer neuen Engine arbeiten, die für eine Open- beziehungsweise Sandbox-World und einen Multiplayer-Modus ausgelegt sein soll. Für welches Spiel diese Engine konzipiert wird, ist nicht bekannt.

Das Projekt soll jedoch auf den jetzigen Plattformen sowie - und hier wird es besonders interessant - auf der nächsten Konsolengeneration erscheinen. Ob Avalanche Studios von Sony und Microsoft bereits Informationen zu neuen Geräten erhalten hat, die der Öffentlichkeit unbekannt sind, bleibt offen. Der unangekündigte Titel wird voraussichtlich erst in ein paar Jahren veröffentlicht. Eventuell bereiten sich die Entwickler also auf die nächste Konsolengeneration vor. Allerdings könnten auch die PS4 Pro und die Xbox One X gemeint sein.

Der schwedische Entwickler Avalanche Studios hat unter anderem die Just-Cause-Reihe und Mad Max herausgebracht. Just Cause 3 kam am 01. Dezember 2015 für den PC, die PS4 und die Xbox One auf den Markt. Wie wir das Action-Adventure bewertet haben, könnt ihr in unserem Just Cause 3 Test lesen.