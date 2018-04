Mit Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm war ja schon vor einiger Zeit ein echter Hollywood-Star bestätigt worden, der seine Rolle aus dem Film auch in der Spielumsetzung Jurassic World Evolution übernehmen wird. Zwei weitere Kollegen wurden nun bestätigt.

Universal und Frontier Developments haben heute zwei weitere Schauspieler bestätigt, die ihre Rollen aus den Filmen auch im kommenden Jurassic World Evolution übernehmen werden. Die Rede ist in diesem Fall von Bryce Dallas Howard sowie von BD Wong.

Howard wird in Jurassic World Evolution wieder Claire Dearing einsprechen, während BD Wong erneut Dr. Henry Wu verkörpern wird. In der Rolle von Claire Dearing war Bryce Dallas Howard zum ersten Mal 2015 in "Jurassic World" zu sehen; Dearing ist die Leiterin des Themenparks und kehrt auch am 22. Juni 201 im neuen Film "Jurassic World: Fallen Kingdom" auf die Leinwand zurück.

BD Wong aka Dr. Henry Wu war bereits in "Jurassic Park" dabei und ist auch in "Jurassic World" wieder zu sehen gewesen; jetzt schafft er es auch in die Videospielumsetzung, in der ihr als Park-Direktor bekanntermaßen eure eigene Jurassic World erschaffen und leiten dürft.

Der Release des Spiels ist am 12. Juni 2018 für PC, PS4 und Xbox One geplant; eine Box-Version folgt nach dem digitalen Release am 03. Juli 2018.