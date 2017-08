Die Macher von Spielen wie Elite: Dangerous und Planet Coaster, Frontier Developments, haben sich die Jurassic-Park-Lizenz vorgeknöpft und bringen im nächsten Jahr eine interessante Simulation auf den Markt.

Jurassic World Evolution, das im Rahmen der diesjährigen gamescom heute offiziell angekündigt wurde, wird im Sommer 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Ihr schlüpft in dem Titel in die Rolle des Direktors eines Jurassic Park, der populären Touristenattraktion bekannt aus den Kinofilmen, und müsst neue Dinosaurier züchten sowie Attraktionen, Forschungs- und Eindämmungseinrichtungen konstruieren - eben alles, was zu einem echten Dino-Park dazu gehört.

"Wir sind schon lange Fans der Jurassic-Filme und freuen uns sehr darauf, Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Jurassic World zu errichten", sagt Jonny Watts, Chief Creative Officer bei Frontier. "Wir sind sehr glücklich darüber, mehr als fünfzehn Jahre Expertise in der Entwicklung von Management-Spielen, Simulationen und Creatures an diesem Franchise anwenden zu dürfen, das uns schon immer inspiriert hat."