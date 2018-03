Passend zum neuen Kinofilm "Jurassic World: Fallen Kingdom", welcher im Juni 2018 in die Kinos kommt, wird es mit Jurassic World Evolution auch eine neue Spielumsetzung geben. Für diese wurde nun ein echter Hollywood-Star bestätigt.

Wie Universal und Frontier Developments heute in einer Pressemeldung bestätigen, dürfen sich Spieler von Jurassic World Evolution auf einen Auftritt von Hollywood-Star Jeff Goldblum freuen. Dieser wird auch im neuen Spiel für PC, PS4 und Xbox One in diesem Sommer die Rolle des Dr. Ian Malcolm verkörpern.

Goldblum schlüpfte zum ersten Mal 1993 in "Jurassic Park" in die Rolle von Dr. Malcolm und kehrt im Juni 2018 als mittlerweile zur Ikone gewordener Wissenschaftler in "Jurassic World: Fallen Kingdom" zurück. Im Videospiel wird die Welt des Film-Franchise erweitert und gewährt euch noch tiefere Einblicke. Ihr habt als Park-Direktor die Chance, eure eigene Jurassic World zu erschaffen und zu managen - und bekommt es dabei auch mit Dr. Malcolm zu tun.

Das Videospiel erzählt eine neue Geschichte, die jedoch an die Charaktere und Ereignisse aus den Filmen angelehnt ist. Goldblum alias Dr. Malcolm begleitet euch im Verlauf mit moralischen Urteilen und taktischen Entscheidungen. Was der Hollywood-Star selbst zu seinem Spielauftritt zu sagen hat, könnt ihr dem angefügten Video entnehmen.

Jurassic World Evolution erscheint im Sommer 2018 für PC, PS4 und Xbox One; das konkrete Release-Datum steht zunächst noch aus.