Bandai Namco hat einen neuen prominenten Kämpfer für die Crossover-Prügelei Jump Force angekündigt.

Yugi Muto, der Held aus Yu-Gi-Oh!, tritt der Riege der Kämpfer in Jump Force: Unite to Fight bei. In diesem Kampf werden die beliebtesten Helden und Bösewichte der letzten 50 Jahre der größten japanischen Shonen Jump Manga gegeneinander antreten.



Yu-Gi-Oh! spielt in einer von Kartenduellen dominierten Welt. Yugi Muto ist ein eher einsamer Junge, der nicht gerade mit herausragendem Talent beim Kartenspiel Duel Monsters gesegnet wurde. Erst nachdem er das Millennium Puzzle löst, wird er unfreiwillig Wirt von Yami Yugi, dem Geist eines verstorbenen Pharaos. Mit seiner Hilfe schafft es Yugi, der größte Duel Monsters Champion zu werden. Yugi Mutos Kräfte und Fähigkeiten werden bald enthüllt.