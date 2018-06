Das ist eine Überraschung. Bandai Namco kündigte auf der E3 ein Prügelspiel an, in dem viele der beliebtesten Anime-Charaktere aufeinandertreffen.

Wenn Naruto, Son Goku, Ruffy und Co. in einem Videospiel gegeneinander antreten, freuen sich vor allem Anime-Fans. Und genau das kündigte Bandai Namco heute im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Microsoft an. Jump Force: Unite to Fight vereint die beliebtesten Anime-Charaktere in einem Kampfspiel mit anscheinend eher düsterem Setting.

Im Trailer bekämpfen sich die verschiedenen Charaktere in Straßen einer Großstadt, die scheinbar in den Vereinigten Staaten liegt, wenn man den sichtbaren Flaggen glauben darf. Am Ende gab es sogar einen Blick auf Yagami Light, aus dem Anime Death Note, mit dem Spieler in einem Kampfspiel eher nicht rechnen würden.