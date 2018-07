Jump Force: Unite to Fight

Der Crossover-Prügler Jump Force bekommt Zuwachs in Form drei neuer Charaktere, die aus einem sehr populären Manga stammen.

Das Roster des kommenden Crossover-Beat-em-Ups Jump Force: Unite to Fight bekommt Zuwachs. Heute sind drei neue Charaktere bekannt geworden, die sich 2019 mit Son Goku, Monkey D. Ruffy und Co. kloppen wollen. Selbstverständlich stammen sie ebenfalls aus einem sehr prominenten Manga.

So schickt Bleach nämlich Hauptfigur Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki und Antagonist Sosuke Aizen in den Kampf. Da im Spiel immer zwei Dreier-Teams gegeneinander antreten werden, dürfte es sich bei den genannten Figuren quasi um das Team Bleach handeln.

Die bisher bestätigten Charaktere sind Son Goku und Frieza (Dragon Ball), Ruffy und Zoro (One Piece), Naruto und Sasuke (Naruto) sowie Light und Ryuk (Death Note). Weitere Figuren werden sicher folgen. Jump Force: Unite to Fight soll 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen.