Bald kann man Jotun: Valhalla Edition auch unterwegs zocken. Das Action-Adventure erscheint nämlich für eine weitere Plattform.

Jotun: Valhalla Edition ist bereits für den PC sowie die Konsolen PlayStation 4, Xbox One und Wii U erhältlich. Nun wird das Action-Adventure jedoch für eine weitere Plattform veröffentlicht. Das hat der Publisher und Entwickler Thunder Lotus Games jetzt angekündigt. Jotun: Valhalla Edition soll demnächst für die Nintendo Switch herauskommen und wird so mobil spielbar sein.

Einen Release-Termin hat die neue Version auch schon. Am 27. April 2018 kommt Jotun: Valhalla Edition auf die Nintendo Switch. Für die Switch-Version wurde die Grafik und das Gameplay überarbeitet. Die Valhalla Edition erweitert Jotun um den Valhalla-Modus. In dem Modus tritt man gegen stärkere Varianten der normalen Bosse an. Unseren Test zu Jotun könnt ihr nachlesen.