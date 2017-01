Job Simulator: The 2050 Archives

Nach einigen Meldungen über unprofitable VR-Spiele, -Hardware und -Apps hat jetzt auch Owlchemy Labs Zahlen zu seinem Job Simulator: The 2050 Archives vorgelegt. Konnte man dem Negativtrend der Industrie trotzen?

Nach monatelangem VR-Hype folgte vielerorts die Katerstimmung, als klar wurde, dass die virtuelle Realität eben doch kein Allheilmittel oder Goldesel ist bzw. noch einen langen Weg bis zur Profitabilität vor sich hat. Job Simulator: The 2050 Archives von Owlchemy Labs trotzte jedoch diesem Negativtrend, wie jetzt per Pressemitteilung bekanntgegeben wurde. So konnten drei Millionen Dollar damit erwirtschaftet werden.

Eine Erklärung des Erfolgs gab es von CEO Alex Schwartz gleich noch obendrauf. Er sieht ihn nämlich im vorhandenen Spectator Mode. Es mache einfach unglaublichen Spaß zuzusehen, wie sich Leute in Virtual Reality komplett lächerlich machten. Schadenfreude kann manchmal eben doch die schönste Freude sein oder sogar in diesem Fall für gute Geschäftszahlen sorgen.