ESL und Intel kündigen 1 Million US-Dollar dotierten „Intel Grand Slam“ und wegweisende technologische Zusammenarbeit auf der E3 an.

Heute haben Intel und ESL, das weltweit größte eSports-Unternehmen, auf der E3 eine technologische Zusammenarbeit angekündigt. Als offizieller globaler Technologie-Partner der ESL wird Intel alle Aktivitätsbereiche im Amateur- und Profi-Gaming, einschließlich der Online-Wettbewerbsplattformen ESL Play und ESEA, nationaler Meisterschaften in mehreren Ländern sowie große Events wie Intel Extreme Masters, ESL One und ESL Pro League versorgen.

ESL und Intel kündigen außerdem den Intel Grand Slam an, bei dem ein Preisgeld von 1 Million US-Dollar ausgeschrieben wird. Der Intel Grand Slam belohnt das erste Team, das vier der zehn letzten Counter-Strike: Global Offensive Wettbewerbe aus den Eventreihen der ESL und der DreamHack gewinnt. Zu den entsprechenden Veranstaltungen gehören die Intel Extreme Masters, ESL One, ESL Pro League und die DreamHack Masters-Serie. Der Intel Grand Slam beginnt mit der ESL One Cologne vom 7. bis 9. Juli.

Die Technologie von Intel bildet das Rückgrat für die kommenden eSports-Events, Studios und Übertragungen der ESL. Dabei laufen alle PCs auf den Turnieren mit den neuesten Intel Core i7 Prozessoren und die gesamte Produktions-Hardware nutzt eine Kombination aus Intel Core und Xeon Prozessoren. Zusätzlich dazu werden die Studios der ESL in Nordamerika und Europa in „The Intel Esports Arenas“ umbenannt.