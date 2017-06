Mit den Intel Extreme Masters findet eines der am höchsten dotierten eSports-Turniere auch in diesem Jahr wieder in Oakland statt. ESL und Intel haben das Event nun datiert.

Intel und ESL haben per Pressemeldung heute einen weiteren Halt des Intel Extreme Masters, die am längsten bestehende globale Pro Gaming Tour der Welt, bestätigt. Zum vierten Mal wird man sich in der Bay Area in Kalifornien die Ehre geben. In der Oracle Arena in Oakland, Heimspielstätte der Golden State Warriors, wird das eSports-Turnier am 18. und 19. November 2017 stattfinden. Dort treffen dann die weltbesten Teams in Counter-Strike: Global Offensive aufeinander.

Das Turnier wird mit satten 300.000 US-Dollar dotiert sein. Die ersten der insgesamt acht direkt eingeladenen Teilnehmer der IEM Oakland sind zwei der bekanntesten europäischen Top-Teams: FaZe Clan und die Gewinner der Intel Extreme Masters World Championship 2017, Astralis. Vier zusätzliche Teams aus Nordamerika und Europa werden sich durch eine Serie von Online- und Offline-Qualifikationsrunden qualifizieren.

Im vergangenen Jahr fanden sich mehr als 6.500 Besucher pro Tag in der Oracle Arena ein; weitere 6,4 Millionen Stunden wurden von Zuschauern online in über 14 Sprachen angeschaut.

Der kürzlich angekündigte Intel Grand Slam wird 1.000.000 US-Dollar an das Team ausschütten, welches vier der letzten zehn großen Turniere in Counter-Strike: Global Offensive von der ESL oder DreamHack gewinnt. Nach der ESL One Cologne (07. bis 09. Juli), DreamHack Masters Malmö (31. August bis 03. September) und ESL One New York (16. bis 17. September), wird die Intel Extreme Masters Oakland die vierte Veranstaltung, welche zum Intel Grand Slam zählt und somit die erste Möglichkeit sein, den Grand Slam abzuschließen.