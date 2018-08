Bevor Insurgency: Sandstorm im kommenden Monat durchstartet, gibt es ab heute die nächste Beta für Vorbesteller. So könnt ihr noch einmal letzte Eindrücke vor dem Release sammeln.

New World Interactive bringt mit Insurgency: Sandstorm am 18. September 2018 eine neue Shooter-Hoffnung auf den PC. Im Jahr 2019 soll es den Multiplayer-First-Person-Shooter dann außerdem auch auf den Konsolen PS4 und Xbox One geben. Interessierte können sich aber nun abermals vorab ein Bild vom Spiel machen.

Vorbestellern steht ab sofort die Pre-Order Beta #2 zur Verfügung; diese ist nun auf dem PC gestartet. In der neuerlichen Testphase könnt ihr vier der insgesamt sechs zum Spielstart verfügbaren Karten ausprobieren; außerdem gibt es alle vier Spielmodi des finalen Release.

Seit der ersten Beta für Vorbesteller früher im August haben die Macher weiter am Spiel geschraubt und dieses weiter verbessert. Von den Neuerungen und Optimierungen können sich Vorbesteller in der zweiten Beta nun bis zum Release der Vollversion überzeugen; die Testphase wird also direkt bis zum 18. September aufrecht erhalten, so dass ihr euch gewissermaßen schon jetzt in die Schlacht stürzen und genau genommen auch nicht mehr aufhören müsst.

Zudem bestätigten die Macher heute, dass es bereits ausgiebige Pläne für die Veröffentlichung weiterer Spielinhalte nach dem Release gibt. Bereits das erste Insurgency war drei Jahre lang mit DLC-Inhalten versorgt worden.

Wer sich frühzeitig den Titel sichert, der bekommt bis 26. September einen Rabatt von 10 Prozent auf den regulären Verkaufspreis; es werden also nur 26,99 Euro fällig. Wer zudem das erste Insurgency besitzt, erhält weitere 10 Prozent Rabatt bis Ende 2018.