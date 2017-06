New World Interactive werkelt seit geraumer Zeit an der Fortsetzung der Shooter-Reihe Insurgency. Auf der E3 hat man den neuen Teil im Gepäck.

Anlässlich der E3 haben die Entwickler zusammen mit Focus Home Interactive einige neue Details zum kommenden Shooter Insurgency: Sandstorm preisgegeben. Allerdings ist der Titel für PC, PS4 und Xbox One weiterhin nicht datiert; nicht mal einen Release-Zeitraum hat man bislang angegeben.

Der neue Teil soll auf den genannten Plattformen mit einigen für die Serie neuen Modi und Inhalten aufwarten, die zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Schon jetzt steht aber fest, dass es einen neuen Story-Modus geben wird, den ihr auch kooperativ mit einem Squad aus bis zu vier Spielern zocken könnt. Im Splitscreen werden immerhin auch zwei Spieler unterstützt.

Die Handlung dreht sich um eine kleine Gruppe an Soldaten, die vom Nachschub abgespalten wird und sich in einer feindlichen Umgebung behaupten muss. Dabei tut sich auch eine neue, sehr persönliche Mission auf. Erste Eindrücke aus dem Story-Modus gibt es im beigefügten E3-Trailer, der von einem der Hauptcharaktere eingesprochen wird, einem Veteranen der US Army.