Der Hardcore-Shooter Insurgency bekommt mit Insurgency: Sandstorm ja bekanntermaßen ein Sequel spendiert. Allerdings wurde aus diesem nun ein großes Feature gestrichen. Wir verraten euch, was dahinter steckt.

Im Shooter-Sequel Insurgency: Sandstorm sollte eigentlich auch eine klassische Story-Kampagne enthalten sein, doch dieser Singleplayer-Modus wird nun doch nicht umgesetzt. Das große Feature wird komplett aus dem Spiel verbannt, womit man dem aktuellen Trend immer mehr hin zu Multiplayer-Titeln Rechnung trägt.

Die Story-Kampagne hatte anlässlich der E3 in Los Angeles sogar bereits einen entsprechenden Trailer erhalten, in dem erste Details preisgegeben wurden. Diese sind nun leider Gottes hinfällig und Singleplayer-Fans müssen einen weiteren Hoffnungsträger im Shooter-Genre von ihrer Liste streichen.

Der Einzelspieler-Modus wäre der erste dieser Art für das Entwicklerstudio New World Interactive gewesen, nun fokussiert man sich aber lieber auf den Multiplayer-Part des Shooters. So wolle man sich auf ein perfektes Mehrspieler-Erlebnis fokussieren, was in Anbetracht der Tatsache, dass es sich schlussendlich eben doch um ein kleineres Entwicklerstudio handelt, auch durchaus Sinn ergibt.

In diesem Zusammenhang wurde auch eine gewichtigere Veränderung des Teams an sich bekannt: Creative Director Andrew Spearin verlässt New World Interactive, nachdem er dem Studio seit der Gründung angehörte. Für das Design des Shooters wird fortan Michael Tsarouhas verantwortlich sein, der unter anderem als Community Manager und Casting Director tätig war.

Durch die Neuausrichtung des Spiels mit kleinerem inhaltlichen Fokus soll indes der geplante Release eingehalten werden können; Shooter-Fans mit Multiplayer-Faible dürfen sich also weiterhin auf eine Veröffentlichung noch 2018 einstellen.