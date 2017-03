Mit Inner CHains sollen Fans von First-Person-Shootern mal wieder auf ihre Kosten kommen. Nun wurde zumindest schonmal die PC-Fassung mit einem konkreten Veröffentlichungsdatum versehen.

Entwickler Telepaths Tree hat zusammen mit Publisher IMGN.PRO nun den Erscheinungstermin für das surreale Horrorspiel Inner Chains auf dem PC bekanntgegeben. Der First-Person-Shooter soll für den heimischen Rechenknecht ab dem 20. April 2017 zu haben sein; der Preis wird dann bei knapp 20 US-Dollar liegen.

Das Spiel ist zudem auch für die Konsolen Xbox One und PlayStation 4 eingeplant, allerdings nannte man für diese Umsetzungen bislang noch keinen konkreteren Termin. Im Spiel ist es euer Ziel, eine mystischen Ort namens "Last Hope" zu erreichen, um den kranken, degenerierten und sterbenden Planeten zu verlassen. Doch nichts ist wie es scheint in dieser seltsamen Welt, so dass ihr euch durch feindliche Flora und Fauna kämpfen müsst, um zu überleben.

Einen neuen Cinematic-Trailer anlässlich der Terminbekanntgabe könnt ihr euch im Folgenden ansehen.