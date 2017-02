Ein neuer Trailer zu Injustice 2 rückt starke Frauen und Neuzugänge in den Vordergrund, die in den Ring steigen.

Poisen Ivy, die tödliche Pflanzen-Lady, gesellt sich zu den Kämpfern von Injustice 2. Neben Black Canary, die bereits zuvor enthüllt wurde, steigen ab Mai auch Catwoman und Cheetah in den Ring. Damit wächst die Riege der kampflustigen Helden, die ab Mai spielbar sein werden spürbar an und treibt das hormonelle Gleichgewicht der Charaktere etwas weiter vom sonst sehr testosteronlastigen Kader weg.

In dem neuen Trailer sind Gameplay-Szenen zu sehen, in denen Black Canary und Swamp Thing mit Wonder Woman und Batman kämpfen. Die Angriffe von Poison Ivy sind erwartungsgemäß sehr pflanzenlastig. Aktuell befindet sich Injustice 2 noch in Entwicklung bei den NetherRealm Studios. Hierzulande erscheint das Beat-'em-up am 18. Mai für PlayStation 4 und Xbox One.