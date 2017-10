Während NetherRealm noch mehr zu Hellboy in Injustice 2 zeigen muss, wurde schon der nächste coole Kämpfer angekündigt. Kleiner Tipp: Bei ihm kommt es tatsächlich auf die Größe an.

Da hat sich die Aufregung um Hellboy als Kämpfer in Injustice 2 noch nicht mal gelegt, da kündigt NetherRealm schon den nächsten Kämpfer für den Fighter-Pack-2-DLC an. Es handelt sich um niemand geringeren als das physikalische Wunder Atom, alias Ryan Choi, der in den blauen Anzug schlüpfte, nachdem sein Mentor, der ehemalige Atom Ray Palmer, spurlos verschwunden war.

Wie ihr im Gameplay-Trailer unschwer erkennen könnt, nutzt Atom seine Kräfte um sich winzig klein zu schrumpfen oder zu vergrößern, um den Gegner auf dem flaschen Fuß zu erwischen. Wie er zwischen Zwerg und Riese wechselt und dabei sein Gegenüber vermöbelt, sieht unabstreitbar cool aus.

Wann genau Atom seinen Weg in Injustice 2 schaffen wird, ist noch nicht bekannt. Raiden und der Premier Skin für Black Lightning sind seit gestern erhältlich. Und wie eingangs erwähnt, warten wir imme noch auf Hellboy. Im Trailer wird Atom jedenfalls mit dem Wort "Bald" angekündigt. Allzu lange wird es also sicher nicht dauern.