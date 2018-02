Dass die Teenage Mutant Ninja Turtles als neue Charaktere in Injustice 2 auftauchen werden, ist bereits bekannt. Nun wurde aber der genaue Termin für ihre Ankunft angekündigt. Cowabunga!

Die Teenage Mutant Ninja Turtles stecken im "Fighter Pack #3". The Atom und Enchantress sind die weiteren Kämpfer des DLCs. Beide Charaktere wurden schon veröffentlicht und jetzt sind die Turtles an der Reihe. Besitzer der Ultimate Edition von Injustice 2, des "Ultimate Pack" oder des "Fighter Pack #3" können ab dem 13. Februar 2018 mit ihnen loslegen. Alle anderen müssen bis zum 20. Februar 2018 warten.

Seit heute gibt es außerdem einen Trailer, der die Teenage Mutant Ninja Turtles in Aktion zeigt. Er ist unterhalb der News zu finden. Injustice 2 wurde von den NetherRealm Studios entwickelt. Warner Bros. Interactive Entertainment ist der Publisher des Beat 'em ups. Es ist seit Mai 2017 für die PlayStation 4 und die Xbox One und seit November 2017 für den PC erhältlich. In unserem Test zu Injustice 2 haben wir das DC-Prügelspiel bewertet.