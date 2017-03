Das kommende Prügelspiel Injustice 2 wird auch über eine Premium-Ingame-Währung verfügen, die sich per Echtgeld erwerben lässt. Das wurde nun von den Machern bestätigt.

Entwickler NetherRealm Studios hat angekündigt, dass Injustice 2 über die in Communities eher unbeliebten Mikrotransaktionen verfügen wird. Dazu wird es eine Ingame-Währung namens "Source Crystals" geben, die sich wiederum per Echtgeld erwerben lassen. Einer Pay-to-Win-Mechanik erteilt der Entwickler dennoch eine klare Absage.

In einer Stellungnahme heißt es, dass "Source Crystals" nicht für den Kauf von Ausrüstungsgegenständen oder anderen Vorteilen, die Auswirkungen auf das Gameplay hätten, genutzt werden können. "Wir schätzen unsere Community und wollen klarstellen: es gibt kein 'pay to win' in Injustice 2", so die Macher.

Sobald ein Spieler im Titel Level 20 mit einem Charakter erreicht, können die Kristalle dafür eingesetzt werden, andere Charaktere auf Level 20 zu bekommen. Das sei optional und würde den Spielfortschritt im Übrigen nicht beeinflussen, so NetherRealm weiter. Im Übrigen ist auch der Kauf kosmetischer Gegenstände vorgesehen, die das Aussehen von Charakteren verändert. Auch spezielle Charakter-Skins ohne Gameplay-Vorteil können erworben werden.

Explizit lassen sich aber keine Gegenstände erwerben, die Stats der Charaktere und damit den Spielablauf beeinflussen. Solche Gegenstände sind in den kompetitiven Spielmodi online wie offline sowieso deaktiviert.