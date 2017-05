Warner Bros. Interactive Entertainment investiert künftig auch verstärkt in den eSports-Bereich und hat mit der Championship Series nun ein offizielles eSports-Event zu Injustice 2 angekündigt.

Die von Sonys PlayStation 4 präsentierte "Championship Series" wird weltweit ausgetragen. Für die Turnierreihe im Prügelspiel-Sequel von NetherReal arbeitet man außerdem mit der ESL, Gamelta, der eSports Professional League, GameStop und Twitch zusammen. Gamer aus Nordamerika, Europa und Lateinarmerika erhalten so die Gelegenheit, in verschiedenen Events einen Teil der insgesamt 600.000 US-Dollar Preisgeld einzuheimsen. Die besten Spieler werden sich schlussendlich für das große Finale der "Championship Series" qualifizieren; dieses wird im Herbst 2017 ausgetragen werden.

Schon am 26. Mai startet zudem die "Pro Series" in Injustice 2 auf Twitch mit einer viermonatigen Online- und Offline-Saison, um die 16 besten Spieler weltweit zu ermitteln. Die 16 Finalisten nehmen am Finale dieser "Pro Series" teil, das für den 17. September in Los Angeles anberaumt wurde.

In den USA wird es zudem auch das Turnier "GameStop Hometown Heroes" im Sommer dieses Jahres geben. Das Finale findet im Rahmen der GameStope Consumer Expo in Las Vegas am 27. August statt. In Europa wartet ergänzend das Turnier "Path to Pro", welches am 20. Mai für Spieler aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Benelux-Ländern, den skandinavischen Ländern und Großbritannien startet. Hier gibt es das Finale am 19. August mit insgesamt 12 Finalisten am 19. August. In ähnlichem zeitlichen Kontext steigt auch das Finale der "Liga Latina", nämlich am 13. August, in Lateinamerika.