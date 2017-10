Für die PlayStation 4 und die Xbox One ist Injustice 2 bereits erhältlich. Zusätzlich wird das Beat 'em-up jetzt für eine weitere Plattform erscheinen.

Wie Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment heute mitgeteilt haben, wird Injustice 2 im Herbst für den PC veröffentlicht. Der genaue Release-Termin wurde nicht genannt. Das Beat 'em-up wird via Steam und Windows Store angeboten. Ab dem 25. Oktober wird bei Steam eine offene Betaphase stattfinden. Injustice 2 wurde von den NetherRealm Studios und unter der Leitung des Creative Directors Ed Boon entwickelt. Für die neue Umsetzung ist nun das externe Studio QLOC verantwortlich.

Ob Injustice 2 außerdem für die Nintendo Switch erscheinen wird, bleibt offen. Zumindest ist Ed Boon an einer Switch-Version interessiert (zur News: Kommt Injustice 2 für die Nintendo Switch?). Injustice 2 kam am 18. Mai 2017 für die PS4 und die Xbox One auf den Markt. Wie wir das Spiel bewertet haben, könnt ihr im Gameswelt Injustice 2 Test nachlesen.