Die Zeichen, dass die Entwicklung von Injustice 2 abgeschlossen wurde, haben sich verdichtet.

Im kommenden Monat erscheint mit Injustice 2 ein weiteres Prügelspiel für die PlayStation 4 und die Xbox One. Nun scheinen die Arbeiten an dem Titel abgeschlossen zu sein. Das jedenfalls legt der Twitter Account von Ed Boon nahe.

Denn sein komplettes Profil erstrahlt in goldener Farbe und ist in Injustice-2-Thematik gehalten. Wenn die Arbeiten an einem Videospiel abgeschlossen werden, spricht man davon, dass der "Gold-Status" erreicht wurde. Daher liegt es nahe, dass das ein Hinweis auf diesen Umstand ist. Immerhin erscheint das Beat-'em-Up in weniger als einem Monat: Der Release ist der 18. Mai 2017.