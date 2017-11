Wer weiter auf neue Kämpfer im Prügelspiel Injustice 2 wartet, der darf sich freuen: Mit dem "Fighter Pack #3" wurde nun der nächste DLC offiziell angekündigt.

Beim dritten Fighter Pack soll es sich um den finalen Zusatzinhalt dieser Art handeln. Es werden dann wieder drei neue DLC-Charaktere für Injustice 2 an Bord sein - und um welche es sich dabei handelt, wurde nun bekannt gegeben.

So dürft ihr euch im Beat'em-Up künftig auch mit The Atom, Enchantress und den Teenage Mutant Ninja Turtles mit euren Konkurrenten messen. Die Turtles treten dabei als Team an, wenn man den zugehörigen Trailer richtig interpretiert, den ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen könnt. Alle vier Turtles werden dann gemeinsam gesteuert.

Gerüchte um eine Veröffentlichung des Charakters Constantine, die es im Vorfeld der DLC-Ankündigung gab, haben sich damit offensichtlich erschlagen - es sei denn, NetherRealm hat noch eine zusätzliche Überraschung über das "Fighter Pack #3" hinaus parat. Ungeachtet dessen soll der offiziell bestätigte DLC irgendwann im Dezember 2017 veröffentlicht werden.