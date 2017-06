Der umfangreiche Roster von Injustice 2 wird schon sehr bald um einen weiteren, nicht ganz so bekannten Kämpfer erweitert. Er war erst Feind und dann Verbündeter von Batman.

Die ohnehin schon umfangreiche Kämpferriege in Injustice 2 wird zum ersten Mal seit dem Release um einen zusätzlichen Kämpfer erweitert. Red Hood wird am 13. Juni, also pünktlich zum E3-Start, als DLC-Charakter hinzugefügt. Das hat der NetherRealm-Boss Ed Boon auf Twitter kommuniziert.

Zunächst ist der Maskenmann nur als Teil des 20 Euro teuren Injustice Fighter Pack 1 erhältlich, das auch Sub Zero und Starfire beinhaltet. Laut Destructoid, wird es aber etwa eine Woche später auch möglich sein, Red Hood separat zu erwerben. Für die anderen beiden Kämpfer des Pakets steht unterdessen noch kein Termin fest.

Diese Woche erst wurde ein großes Update für Injustice 2 veröffentlicht, das dem ohnehin positiv hervorstechenden Beat-'em-up mehr Feinschliff verpasst (zum Injustice 2 Test). Die Fortsetzung der Superheldenprügelei aus dem Jahr 2017 erschien am 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One.

Hier gibt's ordentlich auf die Fresse: Top 10 Beat-'em-up-Serien