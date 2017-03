Mit In Vitra steht seit kurzem ein neues JRPG für PC-Spieler bereit. Der Titel hat dabei eine Besonderheit aufzuweisen.

Wie bekannt wurde, entwickelte das neue Spiel nämlich ein Elfjähriger mit. Getreu dem Motto "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm" konnte Vater Tassilo Rau, der als Indie-Studio-Gründer und Pixel Artist schon länger in der Branche unterwegs ist, auch seinen elfjährigen Sohn Noah dazu motivieren, bei In Vitra zu helfen.

Vater Tassilo Rau vom Studio bumblebee selbst kommentiert: "Es ist ein wahres Glück, dass ich das Spiel gemeinsam mit meinem Sohn verwirklichen konnte. Als von rokapublish die Anfrage nach einem JRPG kam und mein Sohn seine Unterstützung anbot, konnte ich nicht nein sagen."

Der Junge übte sich bereits früh in der Spielentwicklung. Mit vier Jahren, noch bevor er lesen konnte, interessierte er sich bereits und erstellte mit der rudimentären Kinder-Programmiersprache Scratch erste Animationen. Später nutzte er dann den RPG Maker, ehe er auch an In Vitra mitwirkte. Für das aktuelle Spiel entwarf er zwei Level in Eigenregie: ein an Sokoban erinnerndes Rätsel-Level und ein Labyrinth für eine Nebenquest im Spiel. Zudem wirkte er bei der täglichen Qualitätssicherung des PC-Titels mit.

Der Titel ist zum Preis von 7,99 Euro via Steam und im Handel erhältlich.