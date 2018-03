Im vergangenen Jahr brachte Impact Winter die eisige Post-Apokalypse bereits auf den PC. Konsolenspieler mussten bislang auf einen Release warten, doch jetzt gibt es auch hier einen Termin.

Während sich PC-Spieler bereits seit Mai 2017 mit Impact Winter in der postapokalyptischen Eiswelt vergnügen dürfen, müssen Zocker auf PS4 und Xbox One bis dato noch warten. Diese Wartezeit hat aber nun bald ein Ende, denn Publisher Bandai Namco und Entwickler Mojo Bones haben nun einen Release-Termin für die beiden Heimkonsolen bestätigt.

In wenigen Wochen, nämlich ab dem 05. April 2018 wird Impact Winter demnach via PSN für PS4 sowie Xbox Store für Xbox One erhältlich sein. Die PC-Fassung lässt sich via Steam beziehen.

Seit dem Release der PC-Fassung wurde das Spiel für PS4 und Xbox One aufgrund des Feedbacks der Spieler weiter optimiert. Daher ließ der Konsolen-Termin dann doch auch etwas länger auf sich warten.



Im Spiel müsst ihr Jacob und seinem Team aus vier Überlebenden, die alle in einer verlassenen Kirche eingepfercht sind, helfen und versuchen zu überleben, bis der Rettungstimer abgelaufen ist. Team-Management und Überlebensfertigkeiten werden dabei von entscheidender Bedeutung sein. Dank eines Roboterbegleiters namens Ako-Light wird es einfacher, nach Vorräten zu bohren, neue Gegenden zu erkunden, dunkle Räume und leere Nächte zu erhellen, eure Vorräte zu transportieren und den Standort zu lokalisieren.



Interesse geweckt? Unseren Impact Winter Test auf dem PC könnt ihr noch einmal hier nachlesen.