Vor einiger Zeit wurde mit Impact Winter ein postapokalyptisches Abenteuer für den PC angekündigt. Heute bestätigten die Macher nicht nur einen Erscheinungstermin, sondern auch PS4- und Xbox-One-Umsetzungen.

Publisher Bandai Namco hat heute in einer Pressemeldung den Erscheinungstermin des postapokalyptischen Survival-Abenteuers Impact Winter bekanntgegeben. Der Titel wird in digitaler Form ab dem 12. April 2017 für den PC erhältlich sein. Auch Konsolenspieler werden jedoch nicht in die Röhre kommen.

Der Titel von Mojo Bones soll demnach nun auch für PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen. Der Konsolen-Release soll jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr erfolgen. Wer sich für die PC-Fassung entscheidet und diese vorbestellt, der kann sich als Bonus den offiziellen Soundtrack als kostenfreie Dreingabe sichern, der von Mitch Murder komponiert wurde.

Die Handlung setzt nach einem Asteroideneinschlag auf der Erde ein. Übrig geblieben ist anschließend eine schneebedeckte Einöde und praktische alle Bewohner sind den extremen Minusgraden zum Opfer gefallen. Der Hauptcharakter ist einer der wenigen Überlebenden, der einen Funkspruch aufschnappt, welcher ihm Hoffnung und Willen gab, noch einmal 30 Tage durchzuhalten. Das müsst ihr in der Rolle von Jacob Solomon bewältigen.