Ihr habt etwas für die Souls-Reihe übrigt, steht aber vielleicht eher auf ein Sci-Fi-Setting? Dann wurde nun womöglich mit Immortal Unchained ein passender Titel für euch angekündigt.

Die schwedischen Entwickler von Toadman Interactive haben anlässlich der gamescom nun ihr neuestes Projekt Immortal Unchained offiziell angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Genre-Mix aus Third-Person-Shooter und Action-RPG, der von der Dark-Souls-Reihe inspiriert ist und auf ein Sci-Fi-Setting setzt.

Angesiedelt in einer "abgedrehten futuristischen Fantasy-Welt", die in Anbetracht eines kosmischen Ereignisses am Zusammenbrechen ist, übernehmt ihr die Rolle eines Protagonisten, der als "lebende Waffe" umschrieben wird. In dieser Rolle müsst ihr der Katastrophe ein Ende setzen, auch wenn ihr eigentlich gar nicht wisst, wer ihr seid oder woher ihr kommt. Alles was es zu wissen gilt, ist die Tatsache, dass die Zeit für die Welt ausläuft.

Im Spielverlauf trefft ihr auf verschiedene Charaktere, welche die Handlung vorantreiben. Allerdings ist laut den Machern nicht immer alles klar für euch, denn die besagten Charaktere verfolgen mitunter ihre eigene Agenda, so dass Überraschungen vorprogrammiert sein werden.

Obwohl der Hauptcharakter vorgefertigt sein wird, werdet ihr einige Individualisierungsoptionen an die Hand bekommen. So könnt ihr euch zum Spielbeginn auf eine von sechs Disziplinen spezialisieren. Ansonsten stehen über 100 Waffen und Rüstungen zur Auswahl, die ihr in neun verschiedenen Spielwelten einsetzen dürft. Laut Toadman Interactive ist das Gameplay nicht für Zartbesaitete ausgelegt und soll - wie auch für die Souls-Reihe typisch - eine echte Herausforderung darstellen.

Der Release von Immortal Unchained ist auf PC, PS4 und Xbox One für das zweite Quartal 2018 vorgesehen.