Wir berichteten ja bereits darüber, dass I Am Setsuna auch für Nintendos neue Konsole Switch erhältlich sein wird. Während damals schon ein Japan-Termin genannt wurde, stand der europäische Release zunächst noch aus.

Square Enix hat sich heute in einer Pressemeldung zum europäischen Veröffentlichungstermin von I Am Setsuna für die Nintendo Switch geäußert. Wie auch in Japan wird das Spiel auch in hiesigen Gefilden ein Launch-Titel für die Hybrid-Konsole und damit ab dem 03. März 2017 zu haben sein.

Das Rollenspiel wird für die Nintendo-Plattform als digitaler Download veröffentlicht und soll auch neue Features wie beispielsweise die "Temporal Battle Arena" bieten. Diese wird als kostenloser DLC exklusiv auf der Switch erhältlich sein und ermöglicht euch den Up- sowie Download von Daten, um Kämpfe gegen Gruppen anderer Spieler zu bestreiten.

Der Titel, der bereits für PC und PS4 erhältlich ist, folgt im Übrigen der Erzählugn der jungen Frau Setsuna, die sich auf eine Reise der Aufopferung begibt, um die Menschen ihrer Heimat zu retten.